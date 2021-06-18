Ученые рассказали, когда и почему наступит конец света

По подсчетам ученых, полное уничтожение Земли произойдет не раньше, чем через 100 млрд лет.

Специалисты Центра астрофизики Манчестерского университета изучили факторы, которые могут привести к концу света. По их словам, причиной станет Солнце.

Об этом пишет BBC Science Focus Magazine.

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Отмечают, что орбитальная нестабильность в Солнечной системе может привести к столкновению Земли и одной из других планет земной группы. Тем не менее, вероятность этого явления составляет менее 1%.

Наиболее вероятным сценарием уничтожения Земли является поглощение Солнцем. Впоследствии оно превратится в звезду красного гиганта. Когда водород истощится в ядре Солнца, внешняя оболочка начнет расширяться. После этого звезда потеряет значительное количество массы, что приведет к расширению орбиты Земли. Но она не будет настолько большой, чтобы избежать взаимодействия с нижними слоями атмосферы Солнца. Тогда Земля начнет испаряться.

Напомним, ученые обнаружили планету, которая очень похожа на Землю. Планету заметили с помощью спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite.

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