Турнир фейлов: на Евро-2020 установили исторический антирекорд

На нынешнем континентальном первенстве уже забито пять автоголов.

Евро-2020 запомнится не только выдающимися достижениями, а и большим количеством ошибок от игроков.

Впереди еще заключительный тур группового этапа и стадия плей-офф, а текущий турнир уже установил рекорд чемпионатов Европы по количеству автоголов.

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В сыгранных 24 матчах Евро-2020 было забито сразу пять автоголов, чего раньше никогда не случалось.

В свои ворота забивали: защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3), голкипер сборной Польши Войцех Щенсны в матче со Словакией (1:2), защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1); а также португальские защитники Рубен Диаш и Рафаэль Геррейро в матче с Германией (2:4).

Предыдущий рекорд по автоголам был установлен на Евро-2016. Тогда футболисты за весь турнир трижды поражали свои ворота.

There have been more own goals at # EURO2020 (5) than in Euro 2008, 2012 and 2016 combined (4).



We're still in the group stages. pic.twitter.com/CXfzMMfv9m — Squawka Football (@Squawka) June 19, 2021

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Ранее ТСН Проспорт писал, что футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук вошли в историю чемпионатов Европы.

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