Турнір фейлів: на Євро-2020 встановили історичний антирекорд

На нинішній континентальній першості вже забито п’ять автоголів.

Євро-2020 запам’ятається не лише визначними досягненнями, а і великою кількістю помилок від гравців.

Попереду ще заключний тур групового етапу та стадія плейоф, а поточний турнір вже встановив рекорд чемпіонатів Європи за кількістю автоголів.

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У зіграних 24 матчах Євро-2020 було забито одразу п’ять автоголів, чого раніше ще ніколи не траплялося.

У свої ворота забивали: захисник збірної Туреччини Меріх Демірал в матчі з Італією (0:3), голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни в матчі зі Словаччиною (1:2), захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс в матчі з Францією (0:1); а також португальські захисники Рубен Діаш і Рафаель Геррейро в матчі з Німеччиною (2:4).

Попередній рекорд за автоголами був встановлений на Євро-2016. Тоді футболісти за весь турнір тричі вражали свої ворота.

There have been more own goals at #EURO2020 (5) than in Euro 2008, 2012 and 2016 combined (4).



We’re still in the group stages. pic.twitter.com/CXfzMMfv9m — Squawka Football (@Squawka) June 19, 2021

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Раніше ТСН Проспорт писав, що футболісти збірної України Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук увійшли до історії чемпіонатів Європи.

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