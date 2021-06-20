У Німеччині на смітнику знайшли картини 17-го століття (фото)

Поліція розшукує власника картин.

У центральній Німеччині у сміттєвому контейнері знайшли 2 картини 17-го століття.

Як повідомляє поліція Кельна, обидві картини були в рамах.

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Експерти вважають, що це оригінали робіт олією нідерландського художника, учня Рембрандта Самюеля ван Гоґстратена (1627-1678) "Портрет хлопчика" та автопортрет італійця П'єтро Беллоті (1627-1700), написаний 1665 року.

Картини знайшов ще минулого місяця 64-річний чоловік. Пізніше він передав їх поліції. Наразі поліція Кельна розшукує власника картин та з'ясовує, яким чином вони могли опинитися у смітнику.

Фото: поліція Кельна.

Фото: поліція Кельна.

Нагадаємо, київському музею Ханенків шведський професор подарував унікальну картину XVIII століття. "Свята Варвара" прибула до Києва 15 червня.

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