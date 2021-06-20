В Германии на свалке нашли картины 17-го века (фото)

Полиция разыскивает владельца картин.

В центральной Германии в мусорном контейнере нашли 2 картины 17-го века.

Как сообщает полиция Кельна, обе картины были в рамах.

Эксперты считают, что это оригиналы работ маслом нидерландского художника, ученика Рембрандта Самюэля ван Гоґстратена (1627-1678) "Портрет мальчика" и автопортрет итальянца Пьетро Беллот (1627-1700), написанный в 1665 году.

Картины нашел еще в прошлом месяце 64-летний мужчина. Позже он передал их полиции. Сейчас полиция Кельна разыскивает владельца картин и выясняет, каким образом они могли оказаться на свалке.

Фото: полиция Кельна.

Фото: полиция Кельна.

Напомним, киевскому музею Ханенко шведский профессор подарил уникальную картину XVIII века. "Святая Варвара" прибыла в Киев 15 июня.

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