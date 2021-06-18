Науковці розповіли, коли і чому настане кінець світу

За підрахунками вчених, повне знищення Землі відбудеться не раніше, ніж через 100 мільярдів років.

Спеціалісти Центру астрофізики Манчестерського університету вивчили фактори, які можуть призвести до кінця світу. За їхніми словами, причиною стане Сонце.

Про це пише BBC Science Focus Magazine .

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Зазначають, що орбітальна нестабільність у Сонячній системі може призвести до зіткнення Землі та однієї з інших планет земної групи. Тим не менш, ймовірність цього явища становить менше 1%.

Найімовірнішим сценарієм знищення Землі є поглинання Сонцем. Згодом воно перетвориться на зірку червоного гіганта. Коли водень виснажиться в ядрі Сонця, зовнішня оболонка почне розширюватися. Після цього зірка втратить значну кількість маси, що призведе до розширення орбіти Землі. Але вона не буде настільки великою, щоб уникнути взаємодії з нижніми шарами атмосфери Сонця. Тоді Земля почне випаровуватися.

Нагадаємо, вчені виявили планету, яка дуже схожа на Землю. Планету помітили за допомогою супутника Transiting Exoplanet Survey Satellite.

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