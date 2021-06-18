Глобальне потепління стало незворотнім - науковці

Зміни спричинять катастрофічні наслідки.
Дослідник Маркус Рекс, який очолив найбільшу в історії арктичну експедицію, стверджує, що "переломний момент для незворотного глобального потепління, ймовірно, вже настав".
Про це пише France 24.
"Тільки оцінка в найближчі роки дозволить нам визначити, чи зможемо ми залишити цілорічний арктичний морський лід за допомогою суворого клімату. Зникнення літнього морського льоду в Арктиці - одна з перших мін на цьому полі, один з переломних моментів", - зазначив учений.
Рекс вважає, що зникнення морського льоду в Арктиці навесні 2020 року відбувалося швидше, ніж будь-коли. До таких висновків експерт дійшов після 389 днів дрейфу через Північний полюс.
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