Глобальное потепление стало необратимым — ученые

Изменения повлекут катастрофические последствия.

Исследователь Маркус Рекс, который возглавил крупнейшую в истории арктическую экспедицию, утверждает, что "переломный момент для необратимого глобального потепления, вероятно, уже наступил".

Об этом пишет France 24.

"Только оценка в ближайшие годы позволит нам определить, сможем ли мы оставить круглогодичный арктический морской лед с помощью сурового климата. Исчезновение летнего морского льда в Арктике — одна из первых мин на этом поле, один из переломных моментов", — отметил ученый.

Рекс считает, что исчезновение морского льда в Арктике весной 2020 года происходило быстрее, чем когда-либо. К таким выводам эксперт пришел после 389 дней дрейфа через Северный полюс.

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