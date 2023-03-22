Американские сенаторы просят президента Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы

Американские сенаторы-республикании направила президенту США Джо Байдену письмо с просьбой предоставить Украине кассетные боеприпасы. Отмечается, что предоставление снардов поможет ВСУ продолжить вытеснение окупантов из территории страны.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо.

"Мы обращаемся к вам с призывом немедленно предоставить Вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы, такие как усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM). Последствия отказа в предоставлении DPICM и других средств ВСУ проявляются сегодня на поле боя в Бахмуте и других местах", — говорится в листья.

Республиканцы считают, что предоставление боеприпасов позволит Украине компенсировать количественное преимущество страны-агрессорки как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах. Кроме того, ВСУ "смогут сконцентрировать применение унитарных боеголовок против более ценных российских целей".

Следует отметить, что применение кассетных боеприпасов запрещено во многих странах, подписавших соответствующую конвенцию. Россия, Украина и США к ней не присоединились. Своей эргой в августе ООН заявляла об использовании Россией кассетных боеприпасов.

"Использование кассетных боеприпасов в ходе войны в Украине – вопиющее пренебрежение к человеческой жизни и гуманитарным принципам", — подчеркнули в Альянсе.

Напомним, министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. Так, 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства для сбора и размещения заказов в промышленности.

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