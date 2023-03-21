Не раньше 1 апреля: когда закончат отопительный сезон в Киеве

В Киеве второй день держится теплая погода. Киевляне уже пишут в социальных сетях о чрезмерном тепле в квартирах и активно интересуются, когда отключат тепло в домах. Ведь никто не хочет платить за обогрев улиц.



В КГГА пока не комментируют информацию, когда планируют завершить отопительный сезон. Очевидно, это сделают, когда среднесуточная температура составит +8 и появится соответствующее распоряжение головы.



Судя по прогнозу погоды, нужная температура будет только в начале апреля. А до этого горожанам жить с открытыми окнами.



Сайт ТСН.ua поинтересовался у эксперта, когда могут завершить отопительный сезон в столице и других городах Украины.



"К сожалению, в Украине нет такой системы центрального отопления, как в большинстве европейских государств. Там каждый потребитель может регулировать процесс подачи теплоносителя и для этого не нужно отключать центральное отопление. Люди делают это сами, в зависимости от погоды на улице. Если тепло – выключили отопления и экономят. А уже руководители компаний, подающих тепло, видят, что объем потребления тепла уменьшился на 20-30%. После этого они отключат систему", – рассказывает нам Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ.



А у нас все наоборот – тепло отключат тогда, когда этот вопрос решится во кабинетах власти.



"Я считаю, что в условиях войны мы должны экономить тепловую энергию. Думаю, можем уже начинать отключать от отопления города на юге страны, где погодные условия позволяют это сделать. Например, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Херсон, Одесса. Там уже можно отключать дома от отопления и серьезно на этом экономить", – говорит Олег Попенко.



Он прогнозирует, что в Киеве до 1 апреля не будут отключать тепло и заканчивать отопительный сезон. Хотя в прошлом году это было сделано 28 марта, когда враг был еще рядом со столицей.



"Думаю, что в Киеве до 1 апреля не будут отключать тепло, но нужно наблюдать за картой погодных условий. Если теплая температура будет удерживаться и не будет похолодания в ближайшие дни, то можно и в Киеве начинать отключать дома от тепла. Отключение от теплоносителя занимает не 1-2 дня, а как минимум две недели. Процесс длительный, в Киеве много районов. Этим занимается и "Киевтеплоэнерго", и "Еврореконструкция". Так, пока дадут команду, пока спустят воду во всех домах — это уже и будет первое апреля. Я думаю, что начинать отключать дома от тепла в столице нужно уже сейчас — чем раньше отключим, тем больше сэкономим", — добавляет Олег Попенко.

Напомним, тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу в Украине могут подорожать уже в ближайшее время.

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