Угрожает катастрофой: почему необходимо поднимать тарифы на воду

В Ассоциации водоканалов Украины рассказали, какими могут быть новые цены на водоснабжение и объяснили из чего они состоят.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Украине могут подорожать уже в ближайшее время. Это произойдет после того, как соответствующее решение будет принято НКРЭКУ. Почему необходимо повышение тарифов на воду, насколько они изменятся и как повлияла война на работу водоканалов сайту ТСН.ua рассказал в интервью Дмитрий Новицкий, президент Ассоциации "Укрводоканалэкология".

Дмитрий Новицкий, президент Ассоциации "Укрводоканалэкология"

Насколько могут увеличиться тарифы на воду и водоотвод в Украине?

Состояние водоканалов Украины на сегодняшний день критическое: сети изношены, оборудование устаревшее, не хватает квалифицированных работников. Все это происходит вследствие хронического недофинансирования важной для жизнеобеспечения городов отрасли. Чтобы вода дошла от реки до крана потребителя, необходимы не только усилия работников водоканала, но и соответствующее финансирование затрат на весь цикл технологических процессов. Именно эти расходы закладываются в тариф, который в результате влияет на сумму счета за предоставленную услугу.

Понятно, что структура тарифа у каждого водоканала разная, но есть базовые составляющие – общие для всех предприятий. Основные статьи расходов это оплата счетов за электроэнергию, закупка горюче-смазочных материалов, реагентов, оборудования, реализация инвестиционной программы и, конечно, выплата заработной платы.

В основе определения размера тарифа и его использования есть соответствующий процесс.

Во-первых, нужно четко понимать, что расчеты тарифа, которые делает каждый водоканал самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства, тщательно проверяются НКРЭКУ. Как правило, такие расчеты претерпевают существенные изменения в сторону уменьшения отдельных составляющих, и только тогда вопрос выносится на утверждение (установление).

Во-вторых, уже после установления тарифа порядок его использования также тщательно проверяется национальным регулятором.

В-третьих, отдельная проверка осуществляется для контроля реализации инвестиционной программы, цель выполнения которой состоит в обновлении основных фондов: замена сетей и оборудования, модернизация технологических мощностей.

Этот, казалось бы сложный процесс, как раз и обеспечивает прозрачность и объективность установленных тарифов. По результатам указанных проверок в случае выявленных отклонений от установленной структуры тарифа к предприятиям применяются санкции, вплоть до снятия (с тарифа на следующий год) средств. Поэтому все манипуляции отдельных политиков – либо непонимание процедур, либо банальный политический популизм и спекуляция на чувствительной теме.

Но подытожу, в среднем тариф должен вырасти на 6 грн за м³ воды и 6 грн за м³ водоотвода. Например, на семью, потребляющую 6 м³ в месяц, платеж вырастет на 72 грн в месяц за две услуги: холодное водоснабжение и отвод холодной и горячей воды. Следовательно, полный платеж семьи, использующей 6 м³ в месяц с учетом корректировки тарифов, составит всего 210 грн. Это за 6000 литров воды и 6000 литров отведенной канализации.

Фото: Pexels

Если сравнить с продуктами питания, то это не большая стоимость, за эти услуги. Тем более, на услугу водоснабжения и водоотведения возможна государственная помощь в виде субсидий и льгот пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и всем другим, кто в этом действительно нуждается, поскольку от этих услуг зависит жизнедеятельность человека.

Как давно не менялись тарифы на водоснабжение и водоотвод в столице?

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод действуют с 01.01.2022, согласно постановлению НКРЭКУ от 22.12.2021 № 2842.

При этом следует отметить, согласно публикации, обнародованной на сайте регулятора 10.03.2023 — НКРЭКУ планирует в марте 2023 года включить в повестку дня своего заседания в форме открытого слушания вопрос об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Сколько за воду платят в Европе

Почему же в Украине структура тарифа отражает только основные статьи текущих расходов, и те не отвечают принципам устойчивого развития предприятий?

Следует напомнить, на что и в каком размере идут средства украинских водоканалов. Львиная доля (примерно 30%) – это затраты на закупку электроэнергии, стоимость которой сегодня приблизилась к европейской. Цены на оборудование, материалы, реагенты также близки к европейским, так как большинство указанных позиций не производятся в Украине и закупаются за границей. Налоги пропорциональны и не влияют на картину затрат. Только заработная плата сотрудников наших водоканалов отвечает украинским реалиям.

При этом наш средний тариф в пересчете на евро – €0,6 за 1 м³, а минимальный тариф европейского водоканала составляет около €3 за 1 м³.

Итак: разница €2,4 за кубометр воды – это и есть сумма недофинансирования украинских водоканалов именно по направлению развития и обновления основных фондов, а также для достойной оплаты труда. Если умножить количество поданной воды за год, легко рассчитать сумму недополученных средств на развитие предприятий.

Тарифы на воду у нас и в Европе

Осталось экстраполировать указанное недофинансирование на десятки лет пренебрежения обществом проблем водоканалов. Сухие цифры, указанные в Национальном докладе о качестве питьевой воды и состоянии питьевого водоснабжения в Украине, лишь подтверждают ужасное состояние в отрасли.

Например, количество установленного водопроводного насосного оборудования составляет 10593 единиц, из которых 2224 нуждались в замене и было заменено в течение 2021 года -– 1093 единицы насосов или 49,1% от потребности. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 82,9 тыс. км, в т.ч. ветхих и аварийных – 27,3 тыс. км или 33%, а в течение года было заменено 0,679 тыс. км или 2,5% от потребности.

Как война сказалась на работе водоканалов по стране?

С началом войны ситуация начала стремительно ухудшаться. В зонах активных боевых действий, где водоканалы столкнулись с разрушениями производственных объектов и сетей, она стала катастрофической. Оперативное реагирование гуманитарных организаций позволяло водоканалам так или иначе продолжать работу.

Уничтоженная техника "Киевводоканала"/фото "Укрводоканалэкология"

Однако есть проблемы, которые коснулись водоканалов по всей территории страны, даже там, где относительно спокойно. Из-за беспрецедентного отъезда потребителей объемы реализации воды снизились, падения достигали 50%. Понятно, что из-за этого доходы водоканалов уменьшились, а ущерб стремительно вырос. Постоянно дорожает электроэнергия, затраты на которую в структуре тарифа превышают 25-30%. Из-за нарушения логистических цепочек в 4 раза подорожали реагенты, которые приходится закупать преимущественно за границей.

Страдают водоканалы и из-за обстрелов объектов энергоснабжения, ведь процессы очистки стоков, подготовки и транспортировки воды невозможны без электричества. Средства необходимы для обеспечения дополнительных источников питания и ремонта оборудования, страдающего от перепадов напряжения и сверхурочных нагрузок.

Уничтоженная техника водоканала/фото "Укрводоканалэкология"

Конечно, мощную поддержку предприятия отрасли получают от международных организаций. Ассоциация "Укрводоканалэкология" тесно сотрудничает с ЮНИСЕФ, Международным комитетом красного креста, Международной организацией по миграции. Международные доноры не только предоставляют реагенты, оборудование и материалы, но и финансируют проекты восстановления водоснабжения в городах.

Продолжится ли оказание этой помощи?

В восстановлении пострадавших объектов – да, но не в содержании предприятий по всей стране. Водоканалы должны покрывать свои базовые потребности, а это возможно только при условии либо установления экономически обоснованного тарифа, либо компенсации разницы между неизменным тарифом и расходами. Решить вопрос покрытия текущих расходов может только государство.

Последствия ракетного удара по центру Киева/фото "Укрводоканалэкология"

Чем грозит ситуация, когда тариф не покрывает реальные расходы?

Ответ один: неминуемой катастрофой, и война только ускоряет этот процесс. Рядовые потребители могут не догадываться о том, какие усилия требуют подготовка воды и водоотвода при отсутствии ресурсов и устаревшего оборудования. Все резервы водоканала рано или поздно иссякнут и тогда предприятие перестанет функционировать. Спасти страну от такого пессимистического сценария способно только государство. Искусственное сдерживание тарифов не может продолжаться вечно и не решает проблему. Может показаться, что рост стоимости услуг станет критическим для населения, особенно в эти трудные времена. Однако все можно решить, если подойти к проблеме благоразумно.

Рост тарифов не станет обременительным для большинства потребителей, в том числе и бизнеса. Нужно только позаботиться о незащищенных слоях населения. Для этого необходимо предусмотреть компенсаторные механизмы: субсидии и льготы пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и всем остальным, кто в этом действительно нуждается.

Если повышение тарифов "останется под запретом", нужно хотя бы направить средства на покрытие базовых расходов водоканалов из госбюджета. Это потребует дополнительной работы, в частности, внесения изменений в бюджет на 2023 год.

Надо изменять саму систему формирования тарифа

От чего же зависит стоимость тарифа на воду?

Стоимость тарифов зависит от уровня цен и тарифов на составляющие затрат на производство услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу, основными из которых являются:

Электроэнергия, питающая все оборудование и технологические процессы.

Расходы на материалы для очистки воды и обеззараживание стоков. При отсутствии необходимых реагентов водоканал не сможет гарантировать очистку воды для обеспечения надлежащего ее качества в соответствии с требованиями Государственных санитарных норм и правил и будет вынужден прекратить водоснабжение для предотвращения возникновения техногенной катастрофы и во избежание массовых инфекционных заболеваний населения, что будет оказывать значительное негативное влияние на жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и безопасность государства.

Природный газ. Основное использование природного газа – это обеспечение технологического процесса обеззараживания сточных вод.

Горюче-смазочные материалы. Еще одна немаловажная статья расходов необходима для своевременного обеспечения безаварийной работы производственной техники и механико-энергетического оборудования при устранении аварийных ситуаций.

Материалы и оборудование для ремонтных работ.

Налоги, являющиеся обязательным платежом, значительно выросшие за последние несколько лет.

Инвестиционная программа, направленная на выполнение проектов реконструкции, модернизации существующих и строительства новых мощностей предприятий.

Но действующим принципом тарифообразования не предусмотрена необходимость выделения достаточных средств на модернизацию водоканалов. В расчетах тарифа на каждый следующий год берутся базовые затраты текущего года, к которым прилагаются только расчетные суммы возможной цены отдельных составляющих: стоимость электроэнергии, реагентов, индексация заработной платы и т.д. Этот подход называется "Затраты+". Поэтому и нет у водоканалов возможностей для реализации крупных проектов модернизации морально и технически устаревшего оборудования; замены сетей, уже отработавших свой ресурс и вторично загрязняющих воду при ее поставке к потребителю; а также для внедрения новых технологий подготовки воды и очистки стоков.

Что такое "стимулирующее тарифообразование"

В странах Европы действует другой принцип, даже название которого свидетельствует о его направленности: "Стимулирующее тарифообразование". То есть тариф стимулирует постоянный процесс модернизации производства, обновление сетей, переход к более современным технологическим решениям благодаря сложившимся долгосрочным инвестиционным программам, их финансированию и контролю за достижением результатов. Соответственно, сама структура совсем иная – инвестиционная составляющая значительно больше и составляет от 30 до 60%, в зависимости от состояния основных фондов и уровня внимания общества к проблемам водоснабжения.

В Европе инвестиционная составляющая значительно больше и составляет от 30 до 60%.

Что изменилось в отрасли с 2014 года

Эксперты отмечают, что с 2014 года тарифы на воду уже поднимали, почему не хватило этих средств на проведение модернизации оборудования на водоканалах?

Поднятие тарифов на водоснабжение и водоотвод – это всегда болезненный вопрос для населения, поэтому тариф всегда повышался минимально. Все средства направлялись на покрытие фактической себестоимости, почти без учета необходимости восстановления, развития и модернизации водопроводно-канализационной инфраструктуры.

При поднятии тарифов обычно исключительно корректировались такие составляющие как повышение стоимости электроэнергии, газа, реагентов или минимальной зарплаты. До финансирования модернизации оборудования вопрос обычно не доходил. При этом сети ежегодно изнашиваются, и если не заменять до 10% сетей в год в плановом порядке, то дальше необходимо аварийное восстановление.

К примеру, с 2014 года в 5.2 раза возросла стоимость электроэнергии в Хмельницкой области — с 1,25 до 6,48 грн за кВт. А размер минимальной зарплаты вырос в 5.5 раз – с 1218 до 6700 гривен. Жидкий хлор подорожал за это время в 8.3 раза – с 4800 до 40000 за тонну. При этом тариф на водоснабжение и водоотвод в ГКП "Хмельницкводоканал" с 2014 по 2022 год вырос в 3.5 раза – с 7,93 до 27,39 грн.

Почему сейчас повышение планируется в два этапа?

Понимая экономическую ситуацию и введение военного положения в Украине, падение платежеспособности потребителей услуг во избежание социального напряжения в обществе планируется постепенный рост тарифов в два этапа.

В каких городах больше платят за воду

Почему тарифы на воду в разных городах Украины совершенно разные?

Тарифы разных водоканалов не должны и не могут быть одинаковы из-за разных технологических процессов, то есть разного источника водоснабжения: подземного, поверхностного или покупной воды. Различное количество насосных станций, станций подкачки воды и соответственно разное количество и мощность оборудования. В военное время также добавляются новые потребности: необходимые материалы на экстренные ремонты, закупку генераторов и топлива к ним, автомобили для подвоза воды и т.д. Разрушаются инфраструктура водоканалов, а это требует больших средств на восстановление.

Где сейчас самые дешевые тарифы на воду, если рассматривать такие города Украины как Киев, Львов, Одесса, Житомир, Чернигов и Днепр?

Львов (21,57 или 25,88 по НДС)

на централизованное водоснабжение – 14,41 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

на централизованный водоотвод – 7,16 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

Одесса (29,3 или 35,16 по НДС)

на централизованное водоснабжение – 14,93 грн. за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

на централизованный водоотвод – 14,37 грн. за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

Киев (25,32 или 30,38 по НДС)

на централизованное водоснабжение – 13,47 грн. за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

на централизованный водоотвод – 11,85 грн. за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

Житомир (31,28 или 37,53 по НДС)

на централизованное водоснабжение – 15,22 грн. за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

на централизованный водоотвод – 16,06 грн. за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

Чернигов (25,76 или 30,91 по НДС)

на централизованное водоснабжение – 12,97 грн. за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

на централизованный водоотвод – 12,79 грн. за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

Днепр (26,13 или 31,35 по НДС)

на централизованное водоснабжение – 15,13 грн. за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)

на централизованный водоотвод – 11,00 грн. за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость).

Кого не коснется подорожание

В каких городах может подорожать услуга водоснабжения и водоотвода?

Из-за военной агрессии российской федерации сложилась очень тяжелая ситуация для водопроводно-канализационной отрасли. Одной из главных проблем является то, что из-за войны реагенты для обеззараживания воды приходится закупать за границей. Таким образом, реагенты подорожали почти в 4 раза. Второй фактор – разрушение водопроводной инфраструктуры во время обстрелов и технические проблемы, возникающие в результате отключения электроснабжения. Также почти в 4 раза подорожало топливо, возросла стоимость почти всех материалов и комплектующих, необходимых для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения. Поэтому увеличение фактической себестоимости произошло у всех водоканалов Украины. Соответственно, повышение стоимости услуг следует ожидать во всех городах Украины.

Враг регулярно обстреливает предприятия по водоснабжению/фото "Укрводоканалэкология"

В деоккупированных городах либо в находящихся под оккупацией либо потерпевших существенные повреждения водопроводно-канализационной инфраструктуры, из-за невозможности осуществить расчеты тарифа, либо отсутствия возможности предоставлять услугу в полном объеме или соответствующего качества, изменений на сегодняшний день не ожидается. Для этого необходимо отдельное решение Правительства.

Дело на 12 миллиардов гривен

Эксперты считают, что следует ввести мораторий на повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, как это было сделано в сфере теплоснабжения, а расходы должны гарантированно покрывать государственный и местные бюджеты. Как реально это сделать?

В условиях военного положения тщательно анализировалась ситуация по всем предприятиям водопроводной канализационной отрасли и пути решения недостатка оборотных средств.

Чтобы услуги водоснабжения бесперебойно оказывались во всех городах Украины, есть два пути. Первый – это повышение тарифов. Второй – мораторий на повышение тарифов, но при условии, что государство должно покрыть всем водоканалам недостаточность оборотных средств. В цифрах это будет выглядеть так: если государство полностью покрывает недостататок оборотных средств, на это нужно потратить 12 миллиардов гривен. Если поднять тарифы, но при этом помочь только социально незащищенным слоям населения, расходы составят всего 600 миллионов гривен.

В этом случае государству не нужно покрывать расходы платежеспособных потребителей, в частности, предприятий и бюджетных организаций, имеющих возможность платить за себя. Напоминаю, что государственные средства – это налоги потребителей, которые не должны тратиться на оплату платежеспособных физических и особенно юридических лиц. Во время войны эти средства должны тратиться на оборонные нужды страны и помощь переселенцам. Следовательно, чтобы платить меньше, потребителям необходимо устанавливать счетчики и контролировать расход воды. А незащищенным слоям населения, которым трудно оплачивать услуги в полном объеме, необходимо обращаться за субсидиями и льготами.

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