В Украине могут резко повысить тарифы на воду и водоотвод: когда и насколько

Вопрос об установлении новых тарифов планируется обсудить в марте 2023 года.
НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. После чего они могут существенно возрасти.
Об этом идет речь на сайте Национальной комиссии.
В сообщении отмечается, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества Регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов.
Этот вопрос планируется обсудить в марте 2023 года во время заседания НКРЭКУ в форме открытого слушания.
Как сообщается в пояснительной записке, в настоящее время прорабатывается возможность установления указанных тарифов двумя этапами:
- от 01.04.2023,
- от 01.07.2023.
"Учитывая возможные негативные последствия резкого повышения тарифов для потребителей целесообразно применение поэтапного повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. С целью постепенного повышения уровня тарифов с соблюдением норм Порядка формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 10 марта 2016 произведен расчет тарифов на календарный год", - аргументируют в компании.
Там добавляют, что новые тарифы сформированы с учетом:
- согласованных с органами местного самоуправления годовых планов лицензированной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу;
- норм удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;
- индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды, утвержденных органами местного самоуправления
Подробнее с документом, где можно ознакомиться с подходами к формированию тарифов, смотрите ЗДЕСЬ.
Напомним, в Украине на сегодняшний день не принято ни одного решения, которое изменяло бы действующий тариф на электроэнергию, однако в правительстве рассматривают различные варианты пересмотра тарифов.
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