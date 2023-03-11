В Украине могут резко повысить тарифы на воду и водоотвод: когда и насколько

Вопрос об установлении новых тарифов планируется обсудить в марте 2023 года.

НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. После чего они могут существенно возрасти.

Об этом идет речь на сайте Национальной комиссии.

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В сообщении отмечается, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества Регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов.

Этот вопрос планируется обсудить в марте 2023 года во время заседания НКРЭКУ в форме открытого слушания.

Как сообщается в пояснительной записке, в настоящее время прорабатывается возможность установления указанных тарифов двумя этапами:

от 01.04.2023, от 01.07.2023.

"Учитывая возможные негативные последствия резкого повышения тарифов для потребителей целесообразно применение поэтапного повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. С целью постепенного повышения уровня тарифов с соблюдением норм Порядка формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 10 марта 2016 произведен расчет тарифов на календарный год", - аргументируют в компании.

Там добавляют, что новые тарифы сформированы с учетом:

согласованных с органами местного самоуправления годовых планов лицензированной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу;

норм удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;

индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды, утвержденных органами местного самоуправления

Подробнее с документом, где можно ознакомиться с подходами к формированию тарифов, смотрите ЗДЕСЬ.

Напомним, в Украине на сегодняшний день не принято ни одного решения, которое изменяло бы действующий тариф на электроэнергию, однако в правительстве рассматривают различные варианты пересмотра тарифов.

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