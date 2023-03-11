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В Україні можуть різко підвищити тарифи на воду та водовідведення: коли і наскільки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Україні можуть різко підвищити тарифи на воду та водовідведення: коли і наскільки

Фото: Pexels

Питання щодо встановлення нових тарифів планують обговорити у березні 2023 року.

НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Після чого вони можуть суттєво зрости. 

Про це йдеться на сайті Національної комісії.

У повідомленні зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів.

Це питання планують обговорити у березні 2023 року під час засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання. 

Як повідомляється у пояснювальній записці, наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами:

  1. від 01.04.2023,
  2. від 01.07.2023.

"Ураховуючи можливі негативні наслідки різкого підвищення тарифів для споживачів доцільним є застосування поетапного підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. З метою поступового підвищення рівня тарифів з дотриманням норм Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 302 здійснено розрахунок тарифів на календарний рік", - аргументують у компанії.

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Там додають, що нові тарифи сформовані з урахуванням:

  • узгоджених з органами місцевого самоврядування річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;
  • норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;
  • індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, затверджених органами місцевого самоврядування.

Детальніше із документом, де можна ознайомитися з підходами до формування тарифів дивіться ТУТ. 

Нагадаємо, в Україні на сьогодні не ухвалено жодного рішення, яке б змінювало чинний тариф на електроенергію, однак в уряді розглядають різні варіанти перегляду тарифів.

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Дата публікації
Перегляди
3144
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