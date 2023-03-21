Освобожденные "вагнеровцы" могут стать серьезной проблемой для россиян" — разведка Британии

Российские заключенные в ближайшие недели могут стать серьезной проблемой для рядовых жителей России.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Криминалисты "Вагнер" с боевым опытом продолжают наполнять российские города.

В сводке говорится, что пик вербовки заключенных группировки "Вагнер" пришелся на осень 2022 года.

Несмотря на то, что примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, группа продолжает освобождать оставшихся в живых. Более того, удостоверения, выданные уволенным ветеранам "Вагнер", свидетельствуют, что они были утверждены указом президента Путина.

"Теперь, когда "Вагнер", вероятно, запретили вербовать новых заключенных, этот выход усугубит кадровые проблемы. Кроме того, внезапный приток правонарушителей, часто подверженных насилию, с недавним и часто боевым опытом, травмирующий, вероятно, станет серьезной проблемой". для российского общества военного времени", — отмечают в Минобороны Британии.

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Напомним, в Центральноафриканской Республике группа неизвестных людей напала на золотой рудник, принадлежащий китайской компании. Во время нападения погибли девять граждан Китая, а в атаке подозревают наемников российского ППК "Вагнер ".

Между тем, российские наемники из так называемой ПИК "Вагнер" пригрозили чиновникам администрации города Горячий Ключ в Краснодарском крае РФ "прийти и разобраться" с ними, назвав их "нацистами".

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