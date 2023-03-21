В Николаевской области уничтожили два вражеских беспилотника

Накануне, 20 марта, в Николаевской области ВСУ сбили два разведывательных дрона россиян Supercam S350. Оба беспилотника сбили за 30 минут.

Об этом в своем Telegram заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера, 20 марта, с 16:00 до 16:30, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350", — рассказал он.

Ким подчеркнул, что обстрелов в регионе за прошедшие сутки не было.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях. Оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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