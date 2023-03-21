Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Николаевской области уничтожили два вражеских беспилотника

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
359
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Николаевской области уничтожили два вражеских беспилотника

Фото: Associated Press

Дроны были разведывательными.

Накануне, 20 марта, в Николаевской области ВСУ сбили два разведывательных дрона россиян Supercam S350. Оба беспилотника сбили за 30 минут.

Об этом в своем Telegram заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера, 20 марта, с 16:00 до 16:30, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350", — рассказал он.

Ким подчеркнул, что обстрелов в регионе за прошедшие сутки не было.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях. Оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Читайте также:

Потери россиян на 20 марта: еще 700 российских солдат добавились в список "хороших русских"

Потери россиян на 20 марта: еще 700 российских солдат добавились в список "хороших русских"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
359
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация