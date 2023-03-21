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У Миколаївській області знищили два ворожі безпілотники

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Миколаївській області знищили два ворожі безпілотники

Фото: Associated Press

Дрони були розвідувальними.

Напередодні, 20 березня, в Миколаївській області ЗСУ збили два розвідувальні дрони росіян Supercam S350. Обидва безпілотники збили за 30 хвилин.

Про це у своєму Telegram заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 20 березня, від 16:00 до 16:30, у Миколаївській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотників "Supercam S350", - розповів він.

Кім наголосив, що обстрілів в регіоні за минулу добу не було.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ відбили понад 120 атак окупантів на п'яти напрямках. Окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Дата публікації
Перегляди
135
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