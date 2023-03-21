День в історії: яким було фото з хрестин королеви Єлизавети II

Нещодавно ми дізналися, що принц Гаррі та Меган Маркл хрестили свою дочку Лілібет. І вирішили згадати, а яким було перше фото королеви Єлизавети ІІ у день її хрещення.

Знімками дочки Лілібет, яка була названа на честь королеви Єлизавети II Гаррі та Меган, на жаль, із публікою не ділилися. Але ми точно знаємо, що вона не була одягнена в королівську хрестильну сукню, в якій зазвичай хрестять королівських малюків. Згадуємо, як хрестили саму Єлизавету ІІ.

Принцеса Єлизавета народилася 1926 роre і стала первістком принца Альберта, майбутнього короля Георга VI та його дружини Єлизавети Боуз-Лайон, герцогині Йоркської та майбутньої королеви Єлизавети.

На знімку знята Єлизавета у неї на руках дочка принцеса Єлизавета, а поруч стоїть принц Альберт. Новонароджена принцеса одягнена в хрестильне вбрання, яке використовувалося в королівській сім'ї з поколінь до покоління.

Принцеса Єлизавета з батьками герцогом та герцогинею Йоркськими (майбутніми королем та королевою) / Фото: Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон на фото знята у довгій сукні, а у неї на шиї перлинне намисто. На момент народження первістка їй було 26 років. Принц Альберт, який через десять років стане королем Великої Британії, був того дня одягнений у строгий костюм, білу сорочку та краватку.

Читайте також: