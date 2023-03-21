Курс валют в Украине 21 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 21 марта. Курс доллара не изменился. Евро злобно на 29 коп. Злотый повысился на 7 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,71 (+29 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,32 (+7 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 38,50 грн., а покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,90 грн. Продают по 41,20 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 38,12 грн – 38,62 грн

"Ощадбанк" – 38,35 грн. – 39,15 грн.

"Укрэксимбанк" – 38,50 грн – 39,10 грн,

"Райффайзен" – 38,30 грн – 38,95 грн,

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 40,00 грн – 41,00 грн,

"Ощадбанк" – 40,25 – 41,15 грн,

"Укрэксимбанк" – 40,65 грн – 41,35 грн,

"Райффайзен" – 40,40 грн – 41,30 грн,

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,26 грн – 8,73 грн,

"Сбербанк" — 8,20 грн — 8,80 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,55 грн – 8,95 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Напомним, банкирша Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе с высокой вероятностью курс валюты будет в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар. Она добавила, что к началу этой недели наличный курс гривни стабилизировался в пределах 38,75 – 38,85 гривны за доллар и в настоящее время удерживается в этом диапазоне.

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