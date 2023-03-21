Курс валют в Украине 21 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара установлен на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 21 марта. Курс доллара не изменился. Евро злобно на 29 коп. Злотый повысился на 7 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,71 (+29 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,32 (+7 коп.)
В обменниках доллар продают в среднем за 38,50 грн., а покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,90 грн. Продают по 41,20 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 38,12 грн – 38,62 грн
- "Ощадбанк" – 38,35 грн. – 39,15 грн.
- "Укрэксимбанк" – 38,50 грн – 39,10 грн,
- "Райффайзен" – 38,30 грн – 38,95 грн,
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 40,00 грн – 41,00 грн,
- "Ощадбанк" – 40,25 – 41,15 грн,
- "Укрэксимбанк" – 40,65 грн – 41,35 грн,
- "Райффайзен" – 40,40 грн – 41,30 грн,
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,26 грн – 8,73 грн,
- "Сбербанк" — 8,20 грн — 8,80 грн,
- "Укрэксимбанк" – 8,55 грн – 8,95 грн,
- "Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.
Напомним, банкирша Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе с высокой вероятностью курс валюты будет в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар. Она добавила, что к началу этой недели наличный курс гривни стабилизировался в пределах 38,75 – 38,85 гривны за доллар и в настоящее время удерживается в этом диапазоне.
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