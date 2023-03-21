"Звільнені "вагнерівці" можуть стати серйозною проблемою для росіян" - розвідка Британії

Російські в'язні найближчими тижнями можуть стати серйозною проблемою для пересічних жителів Росії.

Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Криміналісти "Вагнер" з бойовим досвідом продовжують наповнять російські міста.

У зведенні йдеться, що пік вербування ув'язнених угруповання "Вагнер" припав на осінь 2022 року.

Попри те, що приблизно половина завербованих ув'язнених, ймовірно, були вбиті або поранені, група продовжує звільняти тих, які залишилися живими. Ба більше, посвідчення, видані звільненим ветеранам "Вагнер", свідчать, що вони були затверджені указом президента Путіна.

"Тепер, коли "Вагнер", ймовірно, заборонили вербувати нових ув'язнених, цей вихід посилить кадрові проблеми. Крім того, раптовий приплив правопорушників, часто схильних до насильства, з недавнім і часто бойовим досвідом, що травмує, ймовірно, стане серйозною проблемою для російського суспільства воєнного часу", - зазначають у Міноборони Британії.

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Нагадаємо, у Центральноафриканській Республіці група невідомих людей напала на золоту копальню, яка належить китайській компанії. Під час нападу загинули девʼять громадян Китаю, а в атаці підозрюють найманців російської ПВК "Вагнер".

Тим часом російські найманці із так званої ПВК “Вагнер” пригрозили чиновникам адміністрації міста Гарячий Ключ у Краснодарському краї РФ “прийти і розібратися” з ними, назвавши їх “нацистами”.

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