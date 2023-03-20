В ЦАР на золотом руднике убили девять китайцев: подозревают "вагнеровцев"

В Центральноафриканской Республике группа неизвестных людей напала на золотой рудник, принадлежащий китайской компании. Во время нападения погибли девять граждан Китая, а в атаке подозревают наемников российского ППК "Вагнера".

Об этом пишет The Associated Press.

В нападении обвинили группу вооруженных повстанцев. Но там выступили с заявлением о непричастности к атаке и обвинили "вагнеровцев".

Сначала в нападении подозревали повстанческую "Коалицию патриотов за перемены" (КПЗ). Однако в тот же день их "спикер" переложил ответственность на "вагнеровцев".

Нападение на золотой рудник "Чимболо" произошло около 5 утра. Повстанцы говорят, что нападение "вагнеровцев" было направлено на то, чтобы запугать китайцев и самим закрепиться в этой части страны.

Следует отметить, что за прошлый год ЧВК "Вагнера" значительно расширила свою деятельность в Центральноафриканской Республике. Доходы наемников от добычи золота в стране могут вырасти почти до миллиарда долларов.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что благодаря ЧВК "Вагнер страна-агрессор Россия начала проникать на территорию Африки. В частности, Москва распространяет свое влияние на территории Ливии, Мозамбика, ЦАР, Мали, Эритреи и т.д.

Российский политический аналитик Ольга Курносова говорит, что Владимир Путин пытается заручиться поддержкой стран Африки в ООН в вопросе войны в Украине. Именно с этим связаны поездки его белорусского союзника Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Зимбабве и Эсватин.

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