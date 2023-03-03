Эксперт рассказал, зачем России благосклонность стран Африки

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что благодаря ПВК "Вагнер страна-агрессорка Россия стала проникать на территорию Африки. В частности, Москва распространяет свое влияние на территории Ливии, Мозамбика, ЦАР, Мали, Эритреи и т.д.

Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"По сути, Россия проникает, в частности, в так называемый регион Сахель. А это исторически сложившаяся зона интересов Франции, которая очень сильно озабочена тем, что именно ППК "Вагнер и Россия забирают их зону влияния", — говорит Коваленко.

По его словам, частная военная компания за пределами РФ будет существовать на достаточно высоком уровне. В Украине же остов "вагнеровцев" уничтожен за первые три месяца боевых действий 2022-го.

"После этого в мае Евгений Пригожин обратился к Владимиру Путину за предоставлением возможности набора дополнительных ресурсов из исправительных колоний. Теперь в ПИК набрали насильников, мародеров, убийц, но не профессиональных военных. Теперь это живое мясо. Пригожин теряет уровень доверия у Путина. Он потерял монополию у Бахмута, он потерял монополию по найму "зеков в исправительных колониях", — заметил военно-политический обозреватель.

Эксперт отмечает, что звезда владельца ПВК Пригожина заходит в Украину. Впрочем, за пределами Украины и России, в Африке "вагнеровцы" продолжат еще достаточно долгое время играть определенную роль.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров был с визитом в африканской стране Эсватин и подписал безвиз. Впрочем, такая "роскошь" будет не для всех россиян, а только для владельцев "дипломатических и служебных паспортов".

Российская политическая аналитика Ольга Курносова говорит, что Владимир Путин пытается заручиться поддержкой стран Африки в ООН в вопросе войны в Украине. Именно с этим связаны поездки его белорусского союзника Александра Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Зимбабве и Эсватин.

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