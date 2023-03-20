"Мы обязательно победим": Данилов о контрнаступлении ВСУ

Секретарь СНБО объяснил, как происходит обсуждение контрнаступления и почему не следует прислушиваться к западным СМИ.

Недавно издание Politico написало, что контрнаступление Украины состоится, очевидно, в начале лета и даже показало два сценария, по которым может продвигаться военная операция.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук ответил на вопрос о том, что будет, если это весенне-летнее наступление не достигнет своих целей.

"Во-первых, "если" у нас быть не может – мы обязательно победим. Во-вторых, я не понимаю, откуда у Politico такая информация, потому что все это обсуждается в абсолютно закрытом режиме в присутствии президента и круг лиц, склоняющихся над картами, крайне ограничен. Не все члены Ставки присутствуют при данном процессе. Я не думаю, что это издание на сегодняшний день владеет полностью всем объемом информации. На сегодняшний день никто не знает дату, когда будут приниматься те или иные решения и как будут выглядеть те или иные процессы", – пояснил Данилов.

Контрнаступление ВСУ

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подчеркнул, что весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины состоится тогда, когда будут "все необходимые составляющие".

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления. Поскольку для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов.

Военный 109-бригады территориальной обороны Егор Фирсов призвал украинцев с ответственностью относиться к разговорам о контрнаступлении ВСУ. Фирсов подчеркнул – сейчас ситуация совсем другая. Враг сделал выводы, построил серьезные укрепленные районы, проводит видеонаблюдение по всей линии фронта 24 часа в сутки.

Полковник запаса Роман Свитан прогнозирует, что контрнаступление начнется не раньше середины апреля 2023 года.

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