"Ми обов’язково переможемо": Данілов про контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО пояснив, як відбувається обговорення контрнаступу та чому не варто прислухатись до західних ЗМІ.

Нещодавно видання Politico написало, що контрнаступ України відбудеться, очевидно, на початку літа та навіть показав два сценарії, за якими може просуватися військова операція.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталі Мосейчук відповів на запитання про те, що буде, якщо цей весняно-літній наступ не досягне своїх цілей.

"По-перше, "якщо" у нас бути не може – ми обов’язково переможемо. По-друге, я не розумію, звідки у Politico така інформація, тому що все це обговорюється в абсолютно закритому режимі в присутності президента і коло осіб, які схиляються над мапами, вкрай обмежене. Не всі члени Ставки присутні при даному процесі. Я не думаю, що це видання на сьогодні володіє повністю всім обсягом інформації. На сьогодні ніхто не знає дату, коли будуть прийматися ті чи інші рішення і як будуть виглядати ті чи інші процеси", - пояснив Данілов.

Контрнаступ ЗСУ

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий наголосив, що весняний контрнаступ Збройних сил України відбудеться тоді, коли будуть "усі необхідні складові".

Президент Чехії Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Оскільки для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

Військовий 109-бригади територіальної оборони Єгор Фірсов закликав українців з відповідальністю ставитися до розмов про контрнаступ ЗСУ. Фірсов наголосив – зараз ситуація зовсім інша. Ворог зробив висновки, збудував серйозні укріплені райони, проводить відеоспостереження на всій лінії фронту 24 години на добу.

Полковник запасу Роман Світан прогнозує, що контрнаступ розпочнеться не раніше середини квітня 2023 року.

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