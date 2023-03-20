Ареста Путина: каковы перспективы диктатора из исторической практики

Южно-Африканская Республика, куда Путин планировал в августе приехать на саммит стран БРИКС, заявила: приняла к сведению решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России, говорится в ТСН.

"Они говорили: мы вас здесь кормим, поем, даем тепло, уют, а вы так неблагодарны", — рассказывает Настя, которую вывезли из Херсона, когда его оккупировали.

Местом, где якобы спасали украинских детей от нацизма, стал один из крымских санаториев. Настя – одна из трехсот семи детей, которых Украине за это время удалось вернуть. В России таковых остается более шестнадцати тысяч. “Международное право запрещает государству-оккупанту перевозить гражданских с территорий, где они живут, в другие территории. Детей отдельно охраняют Женевские конвенции», – заявляет президент Международного уголовного суда Петр Гофманский.

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Несколько сот эпизодов насильственного вывоза детей стали основанием для исторического решения Международного уголовного суда. “Это важное решение для международного правосудия и народа Украины. Мы в Евросоюзе всегда четко говорили, что ответственные за незаконную агрессию против Украины должны быть привлечены к суду”, – утверждает верховный комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Все материалы держат в тайне, чтобы не погубить несовершеннолетних фигурантов, но в Гааге все же обнародуют ордер на арест Владимира Путина и его ближайшей участницы по похищению детей — Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента России по правам ребенка. "Международный уголовный суд решил обнародовать этот ордер на арест в интересах правосудия и с целью предотвращения дальнейших преступлений", — говорит Петр Гофманский.

Теперь арестовать Путина обязаны в 123 странах мира — государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда. “Не вижу, что здесь можно добавить. Закон един для всех”, — уверен канслер Германии Олаф Шольц.

Путин — третий в истории лидер страны, которого в то время, когда он занимал высшую государственную должность — Международный уголовный суд требует арестовать. До него это произошло с суданским президентом Омаром аль-Баширом и главой Ливии, Муаммаром Каддафи.

Каддафи обвинили в военных преступлениях против собственного населения во время гражданской войны, но до ареста он не дожил: через четыре месяца после обнародования ордера, его буквально разорвала разъяренная толпа и эти кадры разлетелись на весь мир.

Омар аль-Башир, президент одной из крупнейших в то время африканских стран, скрывался от международного правосудия годами. Хоть и продолжал уезжать за границу. Его самолет на всякий случай сопровождали истребители, чтобы никто не попытался перехватить. Международное правосудие ждет его до сих пор: сейчас Башира судят в Судане и вполне возможно там его ждет смертный приговор. "Путин, очевидно, никуда не поедет, поэтому мы не обсуждаем возможность, что какая-то третья страна действительно арестует его по этому ордеру", — говорит правовед Джошуа Розенберг.

Путин и так почти никуда не ездит, а теперь будет ездить еще меньше, в этом сходятся все аналитики. Решение же Международного уголовного суда повлияет и на тех, кто в него приезжает.

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С сегодняшнего дня, 20 марта, в Москве три дня будет гостить китайский лидер Си Цзиньпин. Станет ли он по-прежнему расписываться в непреклонной дружбе с официальным военным преступником? “Это будет серьезный репутационный удар для китайского президента Си – встреча с такой парией, преступником в глазах цивилизованного мира. Ведь Китай все еще зависит от коммерческих отношений с Западом, особенно Западной Европой, где находится суд. Впрочем, пропаганда, конечно, может все переинтерпретировать в полезную россиянам и китайцам сторону”, — говорит бывший советник российских и евразийских вопросов военного командования США в Европе Марк Войгер.

В ответ на решение Международного уголовного суда Путин показательно появляется в оккупированном Мариуполе. Его выгуливают поздним вечером местным потемкинским поселком: отстроенным для пропаганды кварталом Невский, единственным на весь разрушенный россиянами город. Ночь – удобное для визита военных преступников время: тьма прячет то, что невозможно замаскировать днем.

Заочным правосудием Международный уголовный суд не занимается, поэтому Путин до конца своих дней может находиться в статусе подозреваемого. Но для всех, кто по его приказу занимается перемещением украинских детей и другими военными преступлениями на территории Украины – это знак, что ордера могут выписать, или уже выписали и на них. “Чего мы не знаем – сколько еще таких ордеров на арест возможно уже есть, просто о них ничего не говорят. Обнародовать сейчас решили именно это”, — добавляет правовед.

Теперь Украине необходимо добиться специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины, потому что кроме подозрения требуется приговор — и против Путина, и против его ближайших соратников, и против сотен военных, доказательства о преступлениях, которые месяцами собирает в Украине наша и международная прокуратура. Единственное, что может предотвратить дальнейшие преступления — это четкое понимание, что за каждым из них будет наказание, пусть и отсроченное на годы.

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