На востоке Украины погиб доброволец из Новой Зеландии

Мужчина прибыл в Украину год назад и воевал в составе одного из подразделений ВСУ.

В боях с российскими захватчиками на востоке Украины погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии Кейн Тэ Тай, бывший добровольцем ВСУ.

Об этом сообщает издание RNZ.

Командир подразделения Вооруженных сил Украины, в котором служил новозеландский доброволец, подтвердил эту информацию. В Министерстве иностранных дел Новой Зеландии также подтвердили данную информацию.

Кейн Тэ Тай когда-то служил в армии Новой Зеландии и прибыл в Украину в качестве добровольца год назад. Он стал третьим добровольцем из Новой Зеландии, погибшим на войне.

В августе 2022 года погиб доброволец Доминик Абелен, тело которого не могут найти до сих пор. В январе этого года в результате артиллерийских обстрелов погиб гуманитарный работник из Новой Зеландии Эндрю Бегшоу, когда пытался спасти пожилую женщину из ее дома.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель чешского министерства иностранных дел Даниэль Дрейк сообщил о гибели гражданина Чехии, добровольцем воевавшему на стороне Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время боевых действий в Украине в противостоянии российским оккупантам погиб ветеран армии США из штата Висконсин 28-летний Эндрю Питерс.

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