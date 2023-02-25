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Ветеран армии США погиб в боях против российских агрессоров

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Ветеран армии США погиб в боях против российских агрессоров

Фото: Associated Press

Американский доброволец служил в украинском Иностранном легионе.

На минувшей неделе во время боевых действий в Украине в противостоянии российским оккупантам погиб ветеран армии США из штата Висконсин 28-летний Эндрю Питерс. Родители погибшего воина говорят, что он необходимость в применении своих военных боевых навыков для помощи украинскому народу.

Об этом сообщает CNN.

Как американский военный Эндрю Питерс воевал в Афганистане в 2014 году. После российской агрессии в Украине он записался в украинский Иностранный легион.

“У Эндрю было твердое убеждение в том, что правильно, а что нет. Он испытывал необходимость применить свои военные боевые навыки для помощи украинскому народу и освобождения их страны”, — цитирует CNN слова его родителей.

Они также добавили, что гордятся мужеством и самоотверженной жертвой своего сына.

Американский боец погиб 16 февраля.

Смерть нескольких американских граждан в Украине подтвердили в Государственном департаменте США.

"Мы находимся на связи с родственниками погибших и оказываем всю возможную консульскую помощь", — сказал CNN представитель Госдепартамента США.

Напомним, 18 января во время боевых действий в Украине погиб бывший военнослужащий Военно-морских сил США Дэниел В. Свифт.

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Дата публикации
Просмотры
790
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