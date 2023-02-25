Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ветеран армії США загинув у боях проти російських агресорів

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1897
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ветеран армії США загинув у боях проти російських агресорів

Фото: Associated Press

Американський доброволець служив в українському Іноземному легіоні.

Минулого тижня під час бойових дій в Україні у протистоянні російським окупантам загинув ветеран армії США зі штату Вісконсин 28-річний Ендрю Пітерс. Батьки загиблого воїна говорять, що він відчував потребу застосувати свої військові бойові навички для допомоги українському народу.  

Про це повідомляє CNN.

Як американський військовий Ендрю Пітерс воював в Афганістані у 2014 році. Після російської агресії в Україну він записався до українського Іноземного легіону. 

“Ендрю мав тверде переконання щодо того, що правильно, а що - ні. Він відчував потребу застосувати свої військові бойові навички для допомоги українському народу й звільнення їх країни”, - цитує CNN слова його батьків.

Вони також додали, що пишаються мужністю та самовідданою пожертвою свого сина. 

Американський боєць загинув 16 лютого.

Загибель кількох американських громадян в Україні підтвердили у Державному департаменті США.

“Ми перебуваємо на зв’язку із родичами загиблих та надаємо усю можливу консульську допомогу”, - сказав CNN речник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, 18 січня під час бойових дій в Україні загинув колишній військовослужбовець Військово-морських сил США Деніел В. Свіфт. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1897
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація