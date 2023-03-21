На сході України загинув доброволець з Нової Зеландії

Чоловік прибув до України рік тому і воював у складі одного з підрозділів ЗСУ.

У боях з російськими загарбниками на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії Кейн Те Тай, який був добровольцем ЗСУ.

Про це повідомляє видання RNZ.

Командир підрозділу Збройних сил України, у якому служив новозеландський доброволець, підтвердив цю інформацію. У Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії також підтвердили дану інформацію.

Кейн Те Тай колись служив у армії Нової Зеландії та прибув до України у якості добровольця рік тому. Він став третім добровольцем з Нової Зеландії, які загинули на війні.

У серпні 2022 року загинув доброволець Домінік Абелен, тіло якого не можуть знайти досі. У січні цього року внаслідок артилерійського обстрілу загинув гуманітарний працівник з Нової Зеландії Ендрю Бегшоу, коли намагався врятувати літню жінку з її будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник чеського міністерства закордонних справ Даніель Дрейк повідомив про загибель громадянина Чехії, який добровольцем воював на стороні України.

Крім того, ми раніше інформували, що під час бойових дій в Україні у протистоянні російським окупантам загинув ветеран армії США зі штату Вісконсин 28-річний Ендрю Пітерс.

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