Возле Бахмута погибли 5 грузинских добровольцев, их командир ранен

Сейчас другие грузинские военные, воюющие в Украине, едут в Бахмут, чтобы забрать тела павших собратьев.

Вблизи Бахмута Донецкой области 3 декабря в окружение попала группа украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. В результате погиб грузинский пятеро бойцов и был ранен их командир.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом. Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также благодарю за то, что в эти дни мы сражаемся совместно. Должны победить ради свободы, ради Украины и Грузии. И отомстить. Потому что враг у нас один. Бахмут – город титанов", – отметил Ермак.

Что известно о гибели грузинских добровольцев

Ранее о гибели грузинских бойцов в эфире телеканала "Мтавари" рассказал доброволец Гоча Хорава.

По его словам, эти герои, прибыв из Грузии, с марта воевали в составе 57-й бригады ВСУ.

"Было много (врагов) и потому они не справились, 5 грузин погибло. Наших братьев, украинцев, погибло гораздо больше. Ситуация в Бахмуте очень сложная", – сказал Хорава.

Он добавил, что сейчас другие воюющие в Украине грузинские военные едут в Бахмут, чтобы забрать тела и помочь своим соотечественникам.

Посольство Украины в Грузии назвало имена павших грузинских героев. Это добровольцы Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия.

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