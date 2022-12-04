Возле Бахмута погибли 5 грузинских добровольцев, их командир ранен

Сейчас другие грузинские военные, воюющие в Украине, едут в Бахмут, чтобы забрать тела павших собратьев.
Вблизи Бахмута Донецкой области 3 декабря в окружение попала группа украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. В результате погиб грузинский пятеро бойцов и был ранен их командир.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом. Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также благодарю за то, что в эти дни мы сражаемся совместно. Должны победить ради свободы, ради Украины и Грузии. И отомстить. Потому что враг у нас один. Бахмут – город титанов", – отметил Ермак.
Что известно о гибели грузинских добровольцев
Ранее о гибели грузинских бойцов в эфире телеканала "Мтавари" рассказал доброволец Гоча Хорава.
По его словам, эти герои, прибыв из Грузии, с марта воевали в составе 57-й бригады ВСУ.
"Было много (врагов) и потому они не справились, 5 грузин погибло. Наших братьев, украинцев, погибло гораздо больше. Ситуация в Бахмуте очень сложная", – сказал Хорава.
Он добавил, что сейчас другие воюющие в Украине грузинские военные едут в Бахмут, чтобы забрать тела и помочь своим соотечественникам.
Посольство Украины в Грузии назвало имена павших грузинских героев. Это добровольцы Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия.
Ситуация возле Бахмута и в самом городе: последние новости
По словам Андрея Ермака, вблизи Бахмута жестокие бои продолжаются каждый день. Оккупанты бросают в бой все свои силы.
"Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не забирают с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести", – добавил глава ОП.
Напомним, что в течение последних нескольких месяцев в Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия. Бахмутское направление — одно из самых сложных, о чем регулярно подчеркивает президент Зеленский.
Комбриг 93 бригады Руслан Шевчук, рассказывая о тактике оккупантов под Бахмутом, заявил, что именно российское командование называет своих военных "одноразовыми".
По словам главы Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы, в Бахмуте ситуация настолько сложна, что выявлять погибших и разбирать завалы невозможно.
По информации ВСУ, ежедневно РФ теряет у Бахмута более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверяет, что российские войска не смогут захватить Бахмут, а тем более – выйти на административные границы Донецкой области.