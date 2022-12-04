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Возле Бахмута погибли 5 грузинских добровольцев, их командир ранен

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Возле Бахмута погибли 5 грузинских добровольцев, их командир ранен

Фото: Посольство Украины в Грузии

Сейчас другие грузинские военные, воюющие в Украине, едут в Бахмут, чтобы забрать тела павших собратьев.

Вблизи Бахмута Донецкой области 3 декабря в окружение попала группа украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. В результате погиб грузинский пятеро бойцов и был ранен их командир.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом. Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также благодарю за то, что в эти дни мы сражаемся совместно. Должны победить ради свободы, ради Украины и Грузии. И отомстить. Потому что враг у нас один. Бахмут – город титанов", – отметил Ермак.

Что известно о гибели грузинских добровольцев

Ранее о гибели грузинских бойцов в эфире телеканала "Мтавари" рассказал доброволец Гоча Хорава.

По его словам, эти герои, прибыв из Грузии, с марта воевали в составе 57-й бригады ВСУ.

"Было много (врагов) и потому они не справились, 5 грузин погибло. Наших братьев, украинцев, погибло гораздо больше. Ситуация в Бахмуте очень сложная", – сказал Хорава.

Он добавил, что сейчас другие воюющие в Украине грузинские военные едут в Бахмут, чтобы забрать тела и помочь своим соотечественникам.

Посольство Украины в Грузии назвало имена павших грузинских героев. Это добровольцы Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия.

Ситуация возле Бахмута и в самом городе: последние новости

По словам Андрея Ермака, вблизи Бахмута жестокие бои продолжаются каждый день. Оккупанты бросают в бой все свои силы.

"Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не забирают с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести", – добавил глава ОП.

Напомним, что в течение последних нескольких месяцев в Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия. Бахмутское направление — одно из самых сложных, о чем регулярно подчеркивает президент Зеленский.

Комбриг 93 бригады Руслан Шевчук, рассказывая о тактике оккупантов под Бахмутом, заявил, что именно российское командование называет своих военных "одноразовыми".

По словам главы Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы, в Бахмуте ситуация настолько сложна, что выявлять погибших и разбирать завалы невозможно.

По информации ВСУ, ежедневно РФ теряет у Бахмута более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверяет, что российские войска не смогут захватить Бахмут, а тем более – выйти на административные границы Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
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