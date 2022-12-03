Зеленский доложил о ситуации на фронтах: где сейчас "наиболее болезненно"

В частности, в Черноморской акватории украинские силы работают, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 3 декабря, что самой сложной на фронте является ситуация на Донетчине, а именно в районе Бахмута и Соледара.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"На Донетчине – Бахмут, Соледар – сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Нашим героям, которые держат там оборону. Каждый, кто там, заслуживает высочайшей благодарности!" – рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и в этот день "приземлили" очередной самолет российских захватчиков.

"Луганщина и Харьковщина – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем "минусировать" возможности оккупантов. Граница – укрепляем весь периметр. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", – сообщил президент.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях и активно применяют авиацию для поддержки наземных группировок.

По данным военного эксперта Дмитрия Снегирева, ВСУ контролируют все логистические трассы своего обеспечения в районе Бахмута, а ЧВК "Вагнер" перешла там к обороне.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что российские войска не захватят ни Бахмут, ни Авдеевку, а тем более всю Донетчину.

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