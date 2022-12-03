Зеленський доповів про ситуацію на фронтах: де зараз "найбільш болісно"

Зокрема, в Чорноморській акваторії українські сили працюють, щоб у підсумку "Калібри" могли бути хіба що на дні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 3 грудня, що найскладнішою на фронті є ситуація на Донеччині, а саме в районі Бахмута і Соледара.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує найвищої подяки!" – розповів Зеленський.

Він також окремо подякував прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і цього дня "приземлили" черговий літак російських загарбників.

"Луганщина й Харківщина – зміцнюємо наші сили. Південь – продовжуємо "мінусувати" можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку "Калібри" могли бути хіба що на дні", – повідомив президент.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти продовжують вести наступ на Авдіївському і Бахмутському напрямках та активно застосовують авіацію для підтримки наземних угруповань.

За даними військового експерта Дмитра Снєгирьова, ЗСУ контролюють всі логістичні траси свого забезпечення в районі Бахмута, а а ПВК "Вагнер" перейшла там до оборони.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що російські війська не захоплять ні Бахмут, ні Авдіївку, а тим більше – всю Донеччину.

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