В Украине в случае блэкаута остановят плановые операции и госпитализацию: детали Минздрава

При длительном отсутствии электроэнергии в Украине будут проводить только ургентные (неотложные) операции.

В Украине при длительном отключении электроэнергии будут приостановлены плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы не перегружать медучреждения.

Об этом заместитель главы Минздрава Мария Карчевич сообщила в эфире телемарафона.

Замминистра рассказала, что на случай блэкаута в Украине готовы два уровня медицинских учреждений, которые обеспечены генераторами.

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"И мы видим даже, когда были несколько дней существенные перебои с энергопитанием, в нашей стране ни одно заведение здравоохранения не прекратило свою работу", — отметила Карчевич.

Она добавила, что свою работу продолжают медицинские учреждения, имеющие договор с Нацслужбой здравоохранения и финансируемые из госбюджета.

Так, к первому уровню медучреждений относятся те, которые должны работать бесперебойно, если будет отсутствовать исключительно энергопитание. Ко второму уровню – те, которые будут работать при отсутствии еще и централизованного водоснабжения и отопления. В частности, речь идет о тех учреждениях, где установлено автономное отопление.

"И первый, и второй уровень заведений обеспечены базово критической потребностью по генераторам, и так же потребностью по спутниковым станциям Starlink для того, чтобы была возможна связь и коммуникации в таких экстренных ситуациях", – рассказала заместитель главы Минздрава.

Она также сообщила, что в случае продолжительного блэкаута в Украине будут проводить только ургентные (неотложные) операции.

"С нашей стороны даны рекомендации. И если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации, плановые операции будут приостановлены, для того чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные операции. Так же будет законсервирована часть временно неиспользуемых помещений", – рассказала Карчевич.

Она подчеркнула, что речь идет "о крайних случаях, о крайних ситуациях".

"На сегодняшний день, как вы видели, проблем не было. Даже когда отсутствовало несколько дней энергоснабжение, заведения работали в штатном режиме", – добавила замминистра.

Медицина во время войны: блекаут и новые технологии дистанционного лечения | Мария Карчевич

Напомним, ранее сам глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что больницы в Украине не будут закрываться даже в условиях блэкаута. Однако медучреждениям необходимо будет сократить количество используемых помещений.

Заметим, по данным ДТЭК, Украине понадобятся недели для перехода энергосистемы на плановые отключения электроэнергии – это при отсутствии новых повреждений в результате российских обстрелов.

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