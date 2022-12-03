Турецкий истребитель-беспилотник с украинским "сердцем" впервые оторвался от земли: видео

Беспилотный истребитель Kızılelma провел в воздухе около шести секунд, успешно пройдя тест на пути к первому полету.

Турецкая компания Baykar провела испытания беспилотного истребителя Kızılelma, оборудованного украинскими двигателями, перед первым полноценным полетом, запланированным на 2023 год.

Руководитель компании Baykar Technology Сельчук Байрактар опубликовал соответствующее видео в Twitter.

"Надеюсь уже скоро... Трудно удержать Kızılelma на земле", — написал он в подписи к обнародованным кадрам.

Как сообщают турецкие издания, истребитель Kızılelma может вести воздушное сражение с агрессивными маневрами и использованием ракет "воздух-воздух". Кроме того, он сможет слетать и приземляться с кораблей с короткой взлетной полосой и атаковать определенные цели боеприпасами, которые он будет перевозить внутри корпуса.

Его первый полноценный полет запланирован на 2023 год.

На Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". Благодаря этому беспилотник способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а предел полета – 12 км.

Боевая погрузка беспилотника-истребителя составляет 1 тонну.

Напомним, ранее в Турции провели первые испытания баллистической ракеты TYFUN. Она поразила цель на расстоянии 561 километр за 458 секунд.

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