Турция провела первые испытания баллистической ракеты малой дальности

Первая турецкая баллистическая ракета малой дальности поразила цель на расстоянии 561 километр за 458 секунд.
В Турции провели первые испытания баллистической ракеты TYFUN производства одной из ведущих в мире компаний-разработчиков высокоточных боеприпасов "Roketsun".
Об этом сообщает издание DHA.
Пока известно, что испытания первой турецкой баллистической ракеты малой дальности прошли успешно и ракета поразила цель на расстоянии 561 километр за 458 секунд. Пуск происходил из аэропорта Ризе-Артвин на северо-востоке Турции.
В издании Savunmasanayist отметили, что новая ракета похожа на баллистическую ракету BORA производства этой же турецкой компании. При этом на сайте компании-разработчика ракет Roketsan никаких подробностей относительно проекта баллистической ракеты пока нет.
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