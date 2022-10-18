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Турция провела первые испытания баллистической ракеты малой дальности

Турция провела первые испытания баллистической ракеты малой дальности

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Турция провела первые испытания баллистической ракеты малой дальности

Скриншот с видео

Первая турецкая баллистическая ракета малой дальности поразила цель на расстоянии 561 километр за 458 секунд.

В Турции провели первые испытания баллистической ракеты TYFUN производства одной из ведущих в мире компаний-разработчиков высокоточных боеприпасов "Roketsun".

Об этом сообщает издание DHA.

Пока известно, что испытания первой турецкой баллистической ракеты малой дальности прошли успешно и ракета поразила цель на расстоянии 561 километр за 458 секунд. Пуск происходил из аэропорта Ризе-Артвин на северо-востоке Турции.

В издании Savunmasanayist отметили, что новая ракета похожа на баллистическую ракету BORA производства этой же турецкой компании. При этом на сайте компании-разработчика ракет Roketsan никаких подробностей относительно проекта баллистической ракеты пока нет.

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