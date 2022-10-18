Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС – Шмигаль

В начале октября Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении нашему государству 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в Украину поступило 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом он 18 октября написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической стабильности Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах", — написал глава украинского правительства.

Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро, добавил Шмигаль. "В целом в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором. Благодарим наших европейских партнеров и работаем дальше над новыми финансовыми программами на следующий год", — добавил он.

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Напомним, 17 октября в Европейском Союзе одобрили выделение еще одного транша Украине стоимостью 500 миллионов евро на закупку оружия. Эта помощь предусматривает выделение 490 миллионов евро на оружие и еще 10 млн евро для покрытия расходов на обеспечение технического обслуживания и ремонта техники, уже ранее переданной Украине.

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