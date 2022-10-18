Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

На початку жовтня Україна та Євросоюз підписали меморандум щодо виділення нашій державі 5 млрд євро макрофінансової допомоги.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
Про це він 18 жовтня написав у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах", - написав очільник українського уряду.
Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро, додав Шмигаль. "Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором. Вдячні нашим європейським партнерам і працюємо далі над новими фінансовими програмами на наступний рік", - додав він.
Нагадаємо, 17 жовтня у Європейському Союзі схвалили виділення ще одного траншу Україні вартістю 500 мільйонів євро на закупівлю зброї. Ця допомога передбачає виділення 490 мільйонів євро на зброю і ще 10 млн євро для покриття витрат на забезпечення технічного обслуговування і ремонту техніки, яка вже раніше була передана Україні.
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