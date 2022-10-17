ЄС схвалив виділення 500 млн євро на озброєння для України

У Європейському Союзі схвалили виділення ще одного траншу Україні вартістю 500 мільйонів євро на закупівлю зброї.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

"Мобілізація додаткових 500 мільйонів євро країнами-членами ЄС є ще одним доказом, що ми залишаємося непохитними у нашій підтримці українських Збройних сил для захисту країни від загострення незаконної агресії. Останні невибіркові атаки Росії проти українського цивільного населення і цивільної інфраструктури - це ще один доказ повної зневаги Росією прав людини і міжнародного права, ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно і необхідно", - наголосив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

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Також зазначається, що завдяки цій допомозі Євросоюз ще більше активізує підтримку України для захисту її суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів і для захисту цивільного населення проти російської агресивної війни. Зокрема, шостий транш на суму 500 млн євро тепер збільшує загальну допомогу Євросоюзу для України в рамках Європейського фонду миру до 3,1 мільярдів євро.

Ця допомога передбачає виділення 490 мільйонів євро на зброю і ще 10 млн євро для покриття витрат на забезпечення технічного обслуговування і ремонту техніки, яка вже раніше була передана Україні.

Варто сказати, що про п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України в Європейському Союзі домовились у липні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) ухвалив рішення про виділення додаткових 1,3 млрд доларів фінасової допомоги. За його словами, отриманий транш Україна спрямує на підтримку обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також на посилення стійкості економіки.

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