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У Львівській області чули вибухи: Козицький прокоментував інформацію

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У Львівській області чули вибухи: Козицький прокоментував інформацію

Фото: УНІАН

Вибухи на Львівщині не підтвердились.

У Львівській області в понеділок, 17 жовтня, місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Голова ОВА Максим Козицький спростував цю інформацію.

Про це пишуть користувачі соцмереж. 

Жителі Львівської області повідомляють, що 17 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги чули звуки, схожі на вибухи. Голова Львівської ОВА це спростував. 

"інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. На Львівщині все спокійно. Дякуємо нашим воїнам на всіх фронтах", - написав Максим Козицький. 

Терор цивільного населення України 

Російські окупанти в понеділок, 17 жовтня, продовжують терор проти цивільного населення. Росіянами зранку запустили дрони-камікадзе по Києву. Вони поцілили в енергетичну інфраструктуру та будинок в центрі Києва. Там загинуло вже чотири людини. 

У Вінницькій області окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури. Про звуки вибухів також повідомляли на Тернопільщині та Хмельниччині

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Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
4245
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