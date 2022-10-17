В області помітили чорні клуби диму після звуків вибухів.

Сьогодні вранці, 17 жовтня, у Дніпропетровській області повідомляють про вибухи.

Місцеві жителі у соцмережах інформують про прожежу та здіймання чорних клубів диму на місці вибуху.

Наразі офіційна інформація про подію від влади не надходила.

Ситуація на Дніпропетровщині

У ніч проти 17 жовтня російська армія атакувала Дніпропетровську область ракетами. Три з них знищили підрозділи протиповітряної оборони. Одна - вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури. На місці прильоту спалахнула сильна пожежа.

Крім того, вночі РФ вдарила по Дніпропетровщині з "Градів" та важкої артилерії. За словами голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, у Нікопольський район прилетіло понад 30 ворожих снарядів.

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