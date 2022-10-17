В области были замечены черные клубы дыма после звуков взрывов.

Сегодня утром, 17 октября, в Днепропетровской области сообщают о взрывах.

Местые жители в соцсетях информируют о прожаре и черных клубах дыма на месте взрыва.

Пока официальная информация о событии от власти не поступала.

Ситуация на Днепропетровщине

В ночь на 17 октября российская армия атаковала Днепропетровскую область ракетами. Три из них уничтожили подразделения противовоздушной обороны. Одна – ударила по объекту энергетической инфраструктуры. На месте прилета вспыхнул сильный пожар.

Кроме того, ночью РФ ударила по Днепропетровщине из "Градов" и тяжелой артиллерии. По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, в Никопольский район прилетело более 30 вражеских снарядов.

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