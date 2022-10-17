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Росіяни з винищувача вдарили по Одещині ракетою Х-59

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Росіяни з винищувача вдарили по Одещині ракетою Х-59

Фото: flickr.com

Рашисти били з напрямку Чорного моря.

Окупанти з винищувача завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області. Внаслідок обстрілу ніхто не загинув.

Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Брачук.

"Ракетний удар по Одещині. З напрямку Чорного моря. Літак Су-35 та ракета Х-59. Уражено один з об’єктів інфраструктури. Без людських втрат", - поінформував він.

Ситуація на Одещині

Ввечері 16 жовтня в Одеській області місцеві жителі повідомили про вибухи, попередньо, спрацювали сили ППО. В ОВА поінформували, що "ситуація повністю контрольована".

Росія почала використовувати проти України іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Вони коштують порівняно недорого, але можуть завдати великої шкоди. Українські сили протиповітряної оборони змушені витрачати наявний невеликий запас ракет, щоб впоратися з ними. 

17 жовтня, за даними Оперативного командування "Південь" від 03:30 до 06:50 год., сили та засоби протиповітряної оборони збили 15 дронів, 6 з них - над Одещиною.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
2890
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