Київ атакували іранські дрони: Геращенко показав відео з місця події

Антон Геращенко показав відео з місця влучання дрону в житловий будинок у Києві.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав наслідки масової атаки Києва іранськими дронами Shahed-136. Як мінімум один із них потрапив у житлову багатоповерхівку.

На відео видно, як вибуховою хвилею після одного з ударів пошкоджено житлові будинки. З його слів, під завалами чути голоси людей, яких наразі намагаються врятувати.

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Першу атаку росіян іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 по Києву здійснили близько 7:00 ранку.

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що у результаті атаки російськими дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку, з якого вдалося врятувати 18 людей.

"На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - написав мер столиці.

Своєю чергою у Київській міській військовій адміністрації заявили, що станом на 09:00 зафіксували чотири влучання по Києву, зокрема і по житловому будинку.

"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - проінформували там.

Як повідомляє КМДА, наразі у центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. ЗМІ писали, що рух обмежено ділянкою між вулицею Хрещатик і цирком. Влада столиці закликає мешканців не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Також через російську активність вранці 17 жовтня усі навчальні заклади міста перейшли у дистанційний режим роботи, оскільки повітряна тривога була оголошена до того, як було розпочато сьогоднішні заняття.

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) міста Києва 17 жовтня почнуть працювати через 30 хвилин після закінчення повітряної тривоги. Наразі Сall-центр працює у посиленому режимі.

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