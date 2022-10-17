Киев атаковали иранские дроны: Геращенко показал видео с места происшествия

Антон Геращенко показал видео с места попадания дрона в жилой дом в Киеве.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал последствия массовой атаки Киева иранскими дронами Shahed-136. Как минимум один из них попал в жилую многоэтажку.

На видео видно, как взрывной волной после одного из ударов повреждены жилые дома. По его словам, под завалами слышны голоса людей, которых пытаются спасти.

Новый массированный удар РФ по Киеву, что известно

Первую атаку россиян иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву совершили около 7:00 утра. По состоянию на 09:00 17 октября в Киеве зафиксировано четыре "прилета", сообщили в администрации.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что в результате атаки российскими дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме, из которого удалось спасти 18 человек.

"В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие — уточняем информацию", — написал мэр столицы.

В свою очередь в Киевской городской военной администрации заявили, что по состоянию на 09:00 зафиксировали четыре попадания по Киеву, в том числе и по жилому дому.

"Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Пока информация о пострадавших уточняется", — проинформировали там.

Как сообщает КГГА, в настоящее время в центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. СМИ писали, что движение ограничено участком между улицей Крещатик и цирком. Власти столицы призывают жителей не выезжать в центр города без острой необходимости.

Также из-за российской активности утром 17 октября все учебные заведения города перешли в дистанционный режим работы, поскольку воздушная тревога была объявлена до того, как были начаты сегодняшние занятия.

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) города Киева 17 октября начнут работать через 30 минут после окончания воздушной тревоги. В настоящее время Сall-центр работает в усиленном режиме.

"Пожалуйста, сделайте больше!" Зеленский обратился к украинцам

Читайте также: