Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине $12 млрд – СМИ

В полночь в эту пятницу Конгресс США должен принять законопроект о расходах.
Представители партий Конгресса Соединенных Штатов предварительно согласовали предусмотреть в бюджете на следующий, 2023-й финансовый год (начинающийся 1 октября) почти 12 миллиардов долларов помощи для Украины.
Об этом информирует Reuters.
Участники переговоров по законопроекту о расходах в Конгрессе США согласились включить около 12 миллиардов долларов новой военной и экономической помощи Украине. В издании подчеркивают, что это свидетельствует о постоянной двухпартийной поддержке США правительства Украины после вторжения России.
Также конгрессмены выделят финансирование для афганских беженцев.
Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере 11,7 млрд долларов.
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