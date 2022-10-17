Россия и НАТО одновременно проведут ядерные учения с полетами бомбардировщиков

В понедельник, 17 октября, НАТО начнет ежегодные ядерные учения "Steadfast Noon", в ходе которых до 60 самолетов примут участие в тренировочных полетах над Бельгией, Северным морем и Британией.

Как сообщает Reuters, учения НАТО совпадают по времени с ежегодными ядерными учениями России, которые называются "Гром" и традиционно проводятся в конце октября.

В учениях НАТО примут участие 14 стран. Их проведение предусматривает полеты шести десятков самолетов, включая самых современных истребителей и американских дальних бомбардировщиков B-52, которые для этого передислоцируют с авиабазы Майнот в Северной Дакоте.

Военные НАТО будут отрабатывать использование американского ядерного оружия, расположенного в Европе, конечно, без применения боевых бомб.

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"Учения, которые продлятся до 30 октября, являются обычными, регулярными учебными мероприятиями и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями", — подчеркнули в официальном заявлении НАТО, отметив, что боевое оружие не будет использоваться.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз проведет свои учения, несмотря на напряженную международную ситуацию. По его словам, отмена учений из-за войны в Украине даст "очень неправильный сигнал", а военная сила НАТО является лучшим способом предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности.

В то же время в России готовятся к проведению собственных учений, которые обычно проводятся в конце октября и во время которых Россия испытывает свои ядерные бомбардировщики, подлодки и ракеты.

Фото: из соцсетей

Россия уже заявила о закрытии для полетов семь районов над Баренцевым морем.

Напомним, ранее в НАТО предупредили, что любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия" для России.

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