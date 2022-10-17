В Николаеве произошел пожар на месте одного из вечерних "прилетов"

Во время вражеской атаки города Николаева дронами-камикадзе раздался мощный взрыв и произошло возгорание.

Вечером, 16 октября, российские оккупанты нанесли удар по городу Николаеву дронами Shahed 136 иранского производства. В результате одного из "прилетов" возник пожар.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

На место возгорания прибыли спасатели. По словам Кима, в настоящее время пожар уже локализован.

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Глава региона также добавил, что всего в небе над Николаевом удалось сбить три вражеских беспилотника. Один из них был ликвидирован бойцами мобильной группы местной Территориальной обороны.

"Будут ребята с премией", — написал Виталий Ким.

Напомним, украинская система ПВО вечером 16 октября в Николаевской области сбила два иранских дрона Shahed 136.

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