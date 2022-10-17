У Миколаєві сталася пожежа на місці одного з вечірніх “прильотів”

Під час ворожої атаки міста Миколаєва дронами-камікадзе пролунав потужний вибух і сталося загоряння.

Увечері, 16 жовтня, російські окупанти завдали удару по місту Миколаєву дронами Shahed 136 іранського виробництва. Внаслідок одного з “прильотів” виникла пожежа.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На місце загоряння прибули рятувальники. За словами Кіма, на цей час пожежа уже локалізована.

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Очільник регіону також додав, що загалом в небі над Миколаєвом вдалося збити три ворожих безпілотники. Один з них ліквідували бійці мобільної групи місцевої Територіальної оборони.

“Будуть хлопці з премією”, - написав Віталій Кім.

Нагадаємо, українська система ППО ввечері 16 жовтня у Миколаївській області збила два іранські дрони Shahed 136.

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