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З Білорусі вилетіли дрони-камікадзе

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З Білорусі вилетіли дрони-камікадзе

Скриншот з відео

Триває ракетна атака Росії по українським містам.

Волинський кордон перетнули іранські дорони-камікадзе, які вилетіли з території Білорусі. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, відомо про 10 дронів-камікадзе. 

Просимо дотримуватися режиму особистої безпеки під час повітряної тривоги – перебувати в укриттях та захищених приміщеннях.

Нагадаємо, зранку, 10 жовтня, після оголошення масштабної повітряної тривоги у декількох містах України пролунали вибухи.

У Львові, за словами людей, пролунало кілька вибухів. У Мережі пишуть, що нібито після одного із низ зникло світло в деяких районах, є проблеми з Інтернетом.

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