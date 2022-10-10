З Білорусі вилетіли дрони-камікадзе

Триває ракетна атака Росії по українським містам.
Волинський кордон перетнули іранські дорони-камікадзе, які вилетіли з території Білорусі.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, відомо про 10 дронів-камікадзе.
Просимо дотримуватися режиму особистої безпеки під час повітряної тривоги – перебувати в укриттях та захищених приміщеннях.
Нагадаємо, зранку, 10 жовтня, після оголошення масштабної повітряної тривоги у декількох містах України пролунали вибухи.
У Львові, за словами людей, пролунало кілька вибухів. У Мережі пишуть, що нібито після одного із низ зникло світло в деяких районах, є проблеми з Інтернетом.
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