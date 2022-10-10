У Тернополі та Львові пролунали вибухи

У Тернополі та Львові вранці 10 жовтня було чутно вибухи.

Про вибухи, які було чутно у Тернополі та Львові, повідомляють очевидці.

Про це очевидці розповіли ТСН.ua.

У Львові, за словами людей, пролунало кілька вибухів. У Мережі пишуть, що нібито після одного із низ зникло світло в деяких районах, є проблеми з Інтернетом.

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Також повідомляється, що деякі вибухи, які чули у Львові, могли бути в області.

На інцидент вже відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький, який заявив про роботу ППО в області.

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - написав він.

Україна під обстрілами

Росіяни цієї ночі й ранку посили терор щодо українців. Під потужними обстрілами у ніч проти 10 жовтня були, зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпропетровщина, а зранку вибухи лунають в Києві, Дніпрі, Хмельниччині.

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У Запоріжжі цієї ночі армія країни-агресорки знову розбомбила житлову багатоповерхівку. Попередньо, одна людина загинула, ще 5 постраждали.

Миколаїв окупанти атакували ракетами С-300. Попередньо, без жертв.

У Дніпрі від ранку було чутно вибухи. Густий дим піднявся над місцем "прильоту".

Також вибухи чули жителі Києва. У Мережі повідомляють про начебто влучання в центрі міста.

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