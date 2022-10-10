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В Тернополе и Львове раздались взрывы

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В Тернополе и Львове раздались взрывы

Иллюстрация / Фото: ТСН.ua

В Тернополе и Львове утром 10 октября были слышны взрывы.

О взрывах, которые были слышны в Тернополе и Львове, сообщают очевидцы.

Об этом очевидцы рассказали ТСН.ua.

Во Львове, по словам людей, раздалось несколько взрывов. В Сети пишут, что якобы после одного из низ исчез свет в некоторых районах, есть проблемы с Интернетом.

Также сообщается, что некоторые слышавшие во Львове взрывы могли быть в области.

На инцидент уже отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, заявивший о работе ПВО в области.

"Жители Львовщины, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

Украина под обстрелами

Россияне этой ночью и утром посили террор в отношении украинцев. Под мощными обстрелами в ночь на 10 октября были, в частности, Запорожье, Николаев, Днепропетровщина, а утром взрывы раздаются в Киеве, Днепре, Хмельнитчине.

В Запорожье этой ночью армия страны-агрессора снова разбомбила жилую многоэтажку. Предварительно один человек погиб, еще 5 пострадали.

Николаев оккупанты атаковали ракетами С-300. Предварительно, без жертв.

В Днепре с утра были слышны взрывы. Густой дым поднялся над местом "прилета".

Также взрывы слышали жители Киева. В Сети сообщают о якобы попадании в центре города.

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Дата публикации
Просмотры
63к
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